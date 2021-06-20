Натянуть сайт на wordpress

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Закрыт17 заявок2128 просмотров

Мне нужно натянуть лэндинг на wordpress, где я смогу менять контент. Файлы сайта и тз отправлю исполнителю

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WordPress
4 года назад
petr_chimodanov
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