Плагин передачи заказов из WooCommerce в CRM (из другого модуля)

Нужно реализовать расширение/плагин передачи заказов из WooCommerce в нашу

CRM/ERP. Наши клиенты будут устанавливать этот плагин в свои магазины,

настраивать по инструкции и заказы будут отправляться к нам.

Не вижу смысла писать прямо с нуля, поэтому предлагается взять плагин https://github.com/retailcrm/woocommerce-module и доработать, чтобы он сохранял данные в нашу CRM.

У нас уже есть плагин для OpenCart (дадим доступ к репозиторию на

GitLab), поэтому все методы сохранения и работы с API нашей CRM/ERP

можно полностью взять оттуда.

Работать должен на максимально широком количестве магазинов. Скорее всего понадобится работа по поддержке модуля в дальнейшем.