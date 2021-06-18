Доработать сайт на prestashop 1.7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1705 просмотров

Нужно внести правки перевода заголовков, меню, блоков.

Большая часть готова другим специалистом, нужно доделать оставшееся ТЗ.

Оставляйте заявки, пришлю ТЗ.

PrestaShop
4 года назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Александр
 
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