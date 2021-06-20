Написать плагин для Wordpress

Добрый день. https://xd.adobe.com/view/5cd99550-91bf-45c4-b68c-072bfa77bc1c-098a/screen/cd8d6ac4-6e6d-4c02-8b77-1fa161a526eb Нужно сверстать и натянуть на битрикс. Заказ не срочный, начать работу можно в конце месяца. Сейчас хочется узнать цену и сроки исполнения, а также определиться ...