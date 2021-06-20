Написать плагин для Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки28192 просмотра

Требуется написать плагин для Wordpress который будет создавать атрибуты и значения атрибутов WooCommerce автоматически из кастумных полей.

WooCommerceWordPress
4 года назад
kathfet
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$100
2 дня
Второй раз сотрудничаем - все устраивает! Рекомендую!
все отлично! спасибо за работу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад