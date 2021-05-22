Описание работы плагина: Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее ...