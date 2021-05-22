Требуется программист python (уровень знания junior/middle), работа поэтапная - нужно написать логику для контроллера + серверную часть на Flask. Контроллер M5Stack, среда разработки https://flow.m5stack.com
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется написать плагин для Wordpress который будет создавать атрибуты и значения атрибутов WooCommerce автоматически из кастумных полей.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Описание работы плагина: Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Требуется сделать эмулятор купюроприемника на базе контроллера ESP8266 либо его аналога. Протокол связи Pulse, MDB, EXE. Принцип работы - контроллер заходит на сайт, ищет строку типа "K10,150,Pulse". Строка может быть любой, например, "К11,100,MDB". Первое значение ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на 4 изображения: 1 - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на пробное изображение - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Нужен логотип похожий на образец для названия newsbox38. Вместо !W написать 38. Вместо "профессионально о вебе" написать "новостной агрегатор". Как вариант вместо "pro" - "news" и вместо "press" - "box". Или вместо ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад