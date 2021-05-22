kathfet

Екатерина kathfet

 
38 летРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Студент опытного куратора

Возьму проект для получения опыта. Прохожу обучение у опытного куратора

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$215
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать плагин для Wordpress

    $50

    Описание работы плагина: Плагин смотрит на значение в определенном атрибуте WooCommerce (атрибут должен выбираться) и сравнивает его с базой данных своих значений, которые записываются в плагине. Если совпадение найдено, то в соседний атрибут товара дописывается соответствующее ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программист для контроллеров

    $150

    Требуется сделать эмулятор купюроприемника на базе контроллера ESP8266 либо его аналога. Протокол связи Pulse, MDB, EXE. Принцип работы - контроллер заходит на сайт, ищет строку типа "K10,150,Pulse". Строка может быть любой, например, "К11,100,MDB". Первое значение ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Картинки в стиле Pixel Art

    $20

    Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку. Данный заказ размещаем на 4 изображения: 1 - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Картинки в стиле Pixel Art

    $5

    Для сайта нужен ряд изображений в стиле Pixel Art (похожих на прикрепленные образцы), по стоимости 5 долларов за картинку.  Данный заказ размещаем на пробное изображение - картинка на слайдер, должна показывать склад с металлопрокатом и ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип по типу образца

    $15

    Нужен логотип похожий на образец для названия newsbox38. Вместо !W написать 38. Вместо "профессионально о вебе" написать "новостной агрегатор". Как вариант вместо "pro" - "news" и вместо "press" - "box". Или вместо ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Написать плагин для Wordpress
все отлично! спасибо за работу, рекомендую!
Второй раз сотрудничаем - все устраивает! Рекомендую!
Ответный отзыв
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
3 года назад
Написать плагин для Wordpress
Все прошло как по маслу! Спасибо за работу! Рекомендую!
Сотрудничеством довольна, результат был получен в оговоренный срок
Ответный отзыв
Drugoynikzanyat
Цой 
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Картинки в стиле Pixel Art
Сотрудничеством доволен, рекомендую
Все было четко, исполнитель очень легко понимал замысел - и получалось именно то, что надо, картинками довольна!
Ответный отзыв
auvrora2580
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип по типу образца
Екатерина отличный заказчик, четкие техническое задание. Оплата без каких либо проблем. Надеюсь на дальнейшую работу с Вами.
Довольна сотрудничеством
Ответный отзыв