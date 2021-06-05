Проблема На штативе установлена камера и позиционный трекер (например https://antilatency.com/ ), выдающий значения Location и Rotation трекера в пространстве. При этом нам неизвестны значения Location и Rotation матрицы камеры. ...
Программист для контроллеров
Требуется сделать эмулятор купюроприемника на базе контроллера ESP8266 либо его аналога. Протокол связи Pulse, MDB, EXE.
Принцип работы - контроллер заходит на сайт, ищет строку типа "K10,150,Pulse". Строка может быть любой, например, "К11,100,MDB". Первое значение строчки - это имя контроллера, второе - сумма, третья - протокол.
После нахождения строчки контроллер эмулирует прием денег на эту сумму по указанному протоколу. После эмуляции контроллер отправляет сообщение на сервер с названием этой строчки плюс параметром "Clear".
Пример: "Clear K11,100,MDB" для очистки этой строки на сервере.
Контроллер отправляет запрос на сервер каждые 20 секунд.
Эмуляция протокола происходит через определенные пины (порты) микроконтроллера.
Каждый протокол оплачивается отдельно, стоимость за каждый протокол - 50 долларов.
Пример: контроллер с индексом (именем) К10 зашел на страницу и увидел там следующие строчки:
"K11,100,EXE"
"K10,150,Pulse"
Контроллер берет строчку со своим именем (К10,150,Pulse) и начинает эмуляцию приема средств по протоколу Pulse. После эмуляции отправляет сообщение на сервер "Clear K10,150,Pulse" и начинает ждать новую строчку для приема команды.
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