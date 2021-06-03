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Софт для discord.com
Приветствую, имеется мессенджер discord.com
Задача написать для него рассыльщик, регистратор и автоответчик.
Подробное описание: https://docs.google.com/document/d/15A6FLvFF3ZQICO3G00FMasVdI609Nafpca8gCjFn97M/edit
Интересует работа только через безопасную сделку или демонстрация-оплата . по предоплате и по частям не работаю.
Указывайте цены и метод реализации. Желательно иметь телеграм для связи.
Заявки фрилансеров
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