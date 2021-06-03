Софт для discord.com

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Закрыт1 заявка1453 просмотра

Приветствую, имеется мессенджер discord.com

Задача написать для него рассыльщик, регистратор и автоответчик.

Подробное описание: https://docs.google.com/document/d/15A6FLvFF3ZQICO3G00FMasVdI609Nafpca8gCjFn97M/edit

Интересует работа только через безопасную сделку или демонстрация-оплата . по предоплате и по частям не работаю.

Указывайте цены и метод реализации. Желательно иметь телеграм для связи.

4 года назад
guest_16227843967308
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
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10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад