Создание десктопного приложения для криминалистических экспертиз

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок928 просмотров

[table]Необходимо создать десктопное приложение, предназначенное для помощи криминалистам в проведении исследований. Функционал: создания записей об уголовных делах и исследованиях (экспертизах) о различных узлах (имеются в виду веревочные узлы и петли), связанных с этим делами. С возможностью создания, открытия и сохранения базы данных в любом подходящем формате, локально. Программа будет представлять из себя локальную базу данных с тремя таблицами и интерфейсом для добавления и редактирования записей в этих таблицах. Некоторые записи содержат в себе изображения.

Есть макеты всех экранов в Фигме (примеры экранов смотрите в прикрепленных файлах), подробное описание функционала (смотрите техническое задание).

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Figma
4 года назад
johan4872
Иван 
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