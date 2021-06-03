Интерполяционный многочлен Ньютона C++

Написать и отладить программу (задания из табл. 7.1) аппроксимации функции f(x) на интервале [a, b] заданным методом, m – количество точек, в которых известна функция (размер таблицы). Вид функции задан для получения значений таблицы (xi, yi), i=1,2,…,m и проверки качества аппроксимации.

Есть рабочий код но с Многочленом Лагранжа, надо сделать Ньютона