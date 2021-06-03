Навык для Маруси

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  2. Прикладное ПО
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Привет! Есть проект в ВК, отсылающий данные по запросу пользователя в личку. Нужно сделать навык для Маруси без конструктора голосовых приложений Aimylogic. Скилл обращается к нашему сервису и отсылает данные в личку пользователя по его запросу. Цена договорная. Нужен опыт в этом направлении.

4 года назад
allexis
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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