Программа для cбоpа зaдaнной инфоpмaци с paзличных caйтов, фильтpaция, pacпредeлениe coбpaнных дaнныx по указанным файлам. Работа программы на Win7, 8, 10. ТЗ высылаем только по запросу, всем заинтересованным. После создания, все исходники на ...
Доработать проект по облачному геймингу
Совместная работа над проектом по облачному геймингу. ТЗ - настроить клиентскую и серверную часть, точнее доработать под нужды заказчика. Ресурсы и исходный код открытый. Приветствуется креативность. Возможно продолжительное сотрудничество
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