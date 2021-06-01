Стеганография в формате .bmp

Задание в прикрепленном файле. В общем ничего сложного, можно сделать с нуля новую либо я скину уже готовую задачу, но ее нужно исправить , а именно убрать «вышитые» адреса. Прога на питоне. Работа легкая , для человека знающего дел на 10 минут.