Создать прензентацию , где вы объясните как работает программа С++

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки869 просмотров

Програму скину в личные сообщения 

Вот пример

https://drive.google.com/file/d/1fR3FE1Y9qppDmtbA_5TSfpK5BMdPJOXn/view?usp=sharing

4 года назад
guest_16220340044611
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Заявки фрилансеров

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