Создать скрипт или макрос для AdobeAcrobatPro DC

Нужна возможность автоматически создавать файл для публикации в интернет из имеющихся нескольких файлов pdf, которые лежат в одной папке на локальном диске. (примеры файлов отправим на почту)

Порядок действий в программе, которые сейчас выполняются вручную, их и нужно автоматизировать:

- Объединить файлы в один pdf

- Сохранить как другой - Оптимизированный PDF - Параметры мобильный

- Систематизировать страницы

- Кадрировать страницы

- В выпадающем списке выбрать: Применить кадрирование

- Задать во всех полях значение 8.295

- Выбрать диапазон страниц: Все

- Просмотр - Вид страницы - 2 страничный вид - установить галочку: Зазор между страниц

- Файл - Свойства - Вид при открытии - Режим просмотра - Двойником (разворот), Масштаб: По размеру страницы

- Сохранить с именем: Объединенный с разворотами