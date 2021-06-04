Программа для cбоpа зaдaнной инфоpмaци с paзличных caйтов, фильтpaция, pacпредeлениe coбpaнных дaнныx по указанным файлам. Работа программы на Win7, 8, 10. ТЗ высылаем только по запросу, всем заинтересованным. После создания, все исходники на ...
Создать скрипт или макрос для AdobeAcrobatPro DC
Нужна возможность автоматически создавать файл для публикации в интернет из имеющихся нескольких файлов pdf, которые лежат в одной папке на локальном диске. (примеры файлов отправим на почту)
Порядок действий в программе, которые сейчас выполняются вручную, их и нужно автоматизировать:
- Объединить файлы в один pdf
- Сохранить как другой - Оптимизированный PDF - Параметры мобильный
- Систематизировать страницы
- Кадрировать страницы
- В выпадающем списке выбрать: Применить кадрирование
- Задать во всех полях значение 8.295
- Выбрать диапазон страниц: Все
- Просмотр - Вид страницы - 2 страничный вид - установить галочку: Зазор между страниц
- Файл - Свойства - Вид при открытии - Режим просмотра - Двойником (разворот), Масштаб: По размеру страницы
- Сохранить с именем: Объединенный с разворотами
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