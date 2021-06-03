Динамическая страница формирования конфига из темплейта и запуска

кратко - php страничка которая берет темплейт, по API выдергивает версии, заставляет проставить версии, вставляет их в темплейт -> сохраняет конфиг, запускает шелл-скрипт/командуЗадание уходит в архив, стал писать самБольшинство php нездоровы, при слове docker впадают в транс и просят за это ^^^ 2 недели и 10-15 тысСовсем своим пхп объелисьА некоторые, видимо из службы поддержки сбербанка, предлагают 100% предоплату на карту, следующим шагом они видимо копчиком махнут и свалят в закат