Контрольная работа по ПО для студента 1 курса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем:

  • Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;
  • Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;
  • Принимает длительность в часах и минутах и возвращает длительность в минутах;
Написать программу, использующую эти функции. Проверить правильность работы.

Разместить реализацию функций в отдельном модуле.Для выполнения задания, необходимо прикрепить модуль с требуемыми функциями и программу, которая их использует.

Контейнер GtkBoxНаписать программу, которая размещает в окне три кнопки рядом друг с другом с помощью GtkBox.События, сигналы и обратные вызовы.

Задание 1В каждом задании приложение должно прекращать выполнение при закрытии главного окна. Также на окне должна быть кнопка «Выход», при нажатии на которую приложение также должно завершаться.

  • В окне расположена кнопка, при нажатии на которую в консоль поочерёдно выводятся сообщения «Hello!» и «How do you do?».
  • В окне расположена надпись «Hello» и кнопка «Hello! How are you?». При нажатии на кнопку, надпись должна измениться на «I'm fine!».
  • При нажатии на кнопку, вывести в терминал случайное число от 1 до 6.
  • В окне расположена кнопка «Hello!». При нажатии на кнопку, надпись на ней должна измениться на «How are you?».
  • При нажатии на кнопку, вывести в терминал сколько нажатий на неё было сделано.
В каждом задании приложение должно прекращать выполнение при закрытии главного окна. Также на окне должна быть кнопка «Выход», при нажатии на которую приложение также должно завершаться.Выполните задание из своего варианта:6. Создать приложение, выводящее время между нажатиями на кнопки старт и стоп.

Обработка текстовых данных. Задание 1Разработать оконное приложение, решающее одну из следующих задач (в соответствии с вариантом). Данные должны вводиться пользователем с помощью однострочного текстового поля. Результат выводится в надпись или во время ввода, или при нажатии на кнопку посчитать.1. Подсчитать количество слов в предложении, начинающихся с буквы b.2. Найти длину самого короткого слова в предложении.3. Подсчитайте количество слов в предложении, у которых первый и последний символы совпадают.4. Посчитайте, сколько слов предложения состоит только из букв, входящих в слово tire.5. Найдите длину самого длинного слова заданного предложения.

Переключатели и флажки.

Задание 1Выполните задание в соответствии со своим вариантом:

  • Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование градусов между градусами Цельсия, Кельвина и Фаренгейта.
Диалоговые окна. Текстовые диалогиС помощью диалога Gtk.MessageDialog решите одну из следующих задач в соответствии с вариантом:
  • 3. Напишите программу, позволяющую вычислять наибольший общий делитель чисел, введённых пользователем.
Диалоговые окна. Диалоги открытия и сохранения файловРешите одну из следующих задач в соответствии с вариантом, используя диалог Gtk.FileChooserDialog:Реализовать программу, которая пересохраняет файл заменив все строчные латинские буквы на прописные.

Диалоговые окна. Собственные диалогиРешите задачу в соответствии с вариантом, используя собственный диалог. Для удобства используйте структуру, в которой сохраните информацию о объектах диалога. Также создайте четыре функции, позволяющих:

  • создать диалог;
  • выполнить диалог;
  • получить результат работы диалога;
  • разрушить диалог.
Задания:
  • Разработайте диалог, позволяющий пользователю выбирать один из трёх взаимоисключающих вариантов с помощью переключателей. С его помощью предолжите пользователю выбрать цвет для надписи.
Графическая библиотека Cairo. Задание 2Реализовать алгоритм построения графика функции. С его помощью отобразите границу области между заданными линиями, и залейте её цветом. Добавьте возможность проверки на принадлежность точки этой области (если она принадлежит, то рисовать её зелёным цветом, иначе - красным)6. y=x2−1,(x−1)2+y2=17. y=x/2,x2+y2=18. y=cos(x),y=sin(x),y=−3π/4,y=π/49. y=e−|x|,y=1/210. y=x2,y=1−|x|

Задание по теме "Простой анимационный алгоритм"

  • Часы. Реализуйте приложение, отображающее в окне текущее время в виде аналоговых часов.
4 года назад
guest_16227103829978
4 года в сервисе
Была
месяц назад

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