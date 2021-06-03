Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...
Задачи по практическим занятиям по ПК для студента 1 курса.
Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем:
- Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;
- Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;
- Принимает длительность в часах и минутах и возвращает длительность в минутах;
Разместить реализацию функций в отдельном модуле.Для выполнения задания, необходимо прикрепить модуль с требуемыми функциями и программу, которая их использует.
Контейнер GtkBoxНаписать программу, которая размещает в окне три кнопки рядом друг с другом с помощью GtkBox.События, сигналы и обратные вызовы. Задание 1В каждом задании приложение должно прекращать выполнение при закрытии главного окна. Также на окне должна быть кнопка «Выход», при нажатии на которую приложение также должно завершаться.
- В окне расположена кнопка, при нажатии на которую в консоль поочерёдно выводятся сообщения «Hello!» и «How do you do?».
- В окне расположена надпись «Hello» и кнопка «Hello! How are you?». При нажатии на кнопку, надпись должна измениться на «I'm fine!».
- При нажатии на кнопку, вывести в терминал случайное число от 1 до 6.
- В окне расположена кнопка «Hello!». При нажатии на кнопку, надпись на ней должна измениться на «How are you?».
- При нажатии на кнопку, вывести в терминал сколько нажатий на неё было сделано.
Обработка текстовых данных. Задание 1Разработать оконное приложение, решающее одну из следующих задач (в соответствии с вариантом). Данные должны вводиться пользователем с помощью однострочного текстового поля. Результат выводится в надпись или во время ввода, или при нажатии на кнопку посчитать.1. Подсчитать количество слов в предложении, начинающихся с буквы b.2. Найти длину самого короткого слова в предложении.3. Подсчитайте количество слов в предложении, у которых первый и последний символы совпадают.4. Посчитайте, сколько слов предложения состоит только из букв, входящих в слово tire.5. Найдите длину самого длинного слова заданного предложения.
Переключатели и флажки. Задание 1Выполните задание в соответствии со своим вариантом:
- Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование градусов между градусами Цельсия, Кельвина и Фаренгейта.
- Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование скоростей между км/ч, м/с и узлами.
- Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование длин между см, м, дюймами.
- Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование давлений между Па, мм ртутного столба, атмосферами.
- Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование площадей между м2, арами и акрами
- 3. Напишите программу, позволяющую вычислять наибольший общий делитель чисел, введённых пользователем.
Диалоговые окна. Собственные диалогиРешите задачу в соответствии с вариантом, используя собственный диалог. Для удобства используйте структуру, в которой сохраните информацию о объектах диалога. Также создайте четыре функции, позволяющих:
- создать диалог;
- выполнить диалог;
- получить результат работы диалога;
- разрушить диалог.
- Разработайте диалог, позволяющий пользователю выбирать один из трёх взаимоисключающих вариантов с помощью переключателей. С его помощью предолжите пользователю выбрать цвет для надписи.
Задание по теме "Простой анимационный алгоритм"
- Часы. Реализуйте приложение, отображающее в окне текущее время в виде аналоговых часов.
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Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...Закрыт4 года назад
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