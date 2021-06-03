Задачи по практическим занятиям по ПК для студента 1 курса.

Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем:

Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;

Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;

Принимает длительность в часах и минутах и возвращает длительность в минутах;

Написать программу, использующую эти функции. Проверить правильность работы.

Разместить реализацию функций в отдельном модуле.Для выполнения задания, необходимо прикрепить модуль с требуемыми функциями и программу, которая их использует.

Контейнер GtkBoxНаписать программу, которая размещает в окне три кнопки рядом друг с другом с помощью GtkBox.События, сигналы и обратные вызовы. Задание 1В каждом задании приложение должно прекращать выполнение при закрытии главного окна. Также на окне должна быть кнопка «Выход», при нажатии на которую приложение также должно завершаться.

В окне расположена кнопка, при нажатии на которую в консоль поочерёдно выводятся сообщения «Hello!» и «How do you do?».

В окне расположена надпись «Hello» и кнопка «Hello! How are you?». При нажатии на кнопку, надпись должна измениться на «I'm fine!».

При нажатии на кнопку, вывести в терминал случайное число от 1 до 6.

В окне расположена кнопка «Hello!». При нажатии на кнопку, надпись на ней должна измениться на «How are you?».

При нажатии на кнопку, вывести в терминал сколько нажатий на неё было сделано.

В каждом задании приложение должно прекращать выполнение при закрытии главного окна. Также на окне должна быть кнопка «Выход», при нажатии на которую приложение также должно завершаться.Выполните задание из своего варианта:6. Создать приложение, выводящее время между нажатиями на кнопки старт и стоп.7. Создать приложение с несколькими кнопками, в котором подсчитывалось количество нажатий на каждую кнопку.8. При нажатии на кнопку, проверить число, введённое пользователем, на простоту. Рекомендуется для ввода числа использовать GtkSpinButton.9. Изначально на окне расположены горизонтально 3 кнопки с надписями R,G и B ("палитра"). При нажатии на любую кнопку, в строку под добавляется новая кнопка с такой же надписью.10. На окне горизонтально расположить 3 кнопки с надписями R,G и B ("палитра"). Под ними расположить 8 изначально пустых кнопок ("холст"). При нажатии на кнопки палитры выбирается соответствующий цвет. При нажатии на кнопки холста, их надпись меняется выбранную.

Обработка текстовых данных. Задание 1Разработать оконное приложение, решающее одну из следующих задач (в соответствии с вариантом). Данные должны вводиться пользователем с помощью однострочного текстового поля. Результат выводится в надпись или во время ввода, или при нажатии на кнопку посчитать.1. Подсчитать количество слов в предложении, начинающихся с буквы b.2. Найти длину самого короткого слова в предложении.3. Подсчитайте количество слов в предложении, у которых первый и последний символы совпадают.4. Посчитайте, сколько слов предложения состоит только из букв, входящих в слово tire.5. Найдите длину самого длинного слова заданного предложения.

Переключатели и флажки. Задание 1Выполните задание в соответствии со своим вариантом:

Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование градусов между градусами Цельсия, Кельвина и Фаренгейта.

Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование скоростей между км/ч, м/с и узлами.

Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование длин между см, м, дюймами.

Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование давлений между Па, мм ртутного столба, атмосферами.

Разработать приложение-конвертор величин с использованием переключателей: преобразование площадей между м2, арами и акрами

3. Напишите программу, позволяющую вычислять наибольший общий делитель чисел, введённых пользователем.

Диалоговые окна. Текстовые диалогиС помощью диалога Gtk.MessageDialog решите одну из следующих задач в соответствии с вариантом:Диалоговые окна. Диалоги открытия и сохранения файловРешите одну из следующих задач в соответствии с вариантом, используя диалог Gtk.FileChooserDialog:Реализовать программу, которая пересохраняет файл заменив все строчные латинские буквы на прописные.

Диалоговые окна. Собственные диалогиРешите задачу в соответствии с вариантом, используя собственный диалог. Для удобства используйте структуру, в которой сохраните информацию о объектах диалога. Также создайте четыре функции, позволяющих:

создать диалог;

выполнить диалог;

получить результат работы диалога;

разрушить диалог.

Разработайте диалог, позволяющий пользователю выбирать один из трёх взаимоисключающих вариантов с помощью переключателей. С его помощью предолжите пользователю выбрать цвет для надписи.

Задания:Графическая библиотека Cairo. Задание 2Реализовать алгоритм построения графика функции. С его помощью отобразите границу области между заданными линиями, и залейте её цветом. Добавьте возможность проверки на принадлежность точки этой области (если она принадлежит, то рисовать её зелёным цветом, иначе - красным)6. y=x2−1,(x−1)2+y2=17. y=x/2,x2+y2=18. y=cos(x),y=sin(x),y=−3π/4,y=π/49. y=e−|x|,y=1/210. y=x2,y=1−|x|

Задание по теме "Простой анимационный алгоритм"