Срочно нужен человек для решения задачи в Excel. Задача будет по типу: оптимизация или построение моделей. Решить нужно всего одну, остальные условия обсудим лично. Подобные задачи для примера прикреплю ниже.
Лабораторные работы
Задача
Необходимо выполнить от 4 до 7 лабораторных, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП.
Обязательные требования
Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и пр.). Предоставить в срок до 18-00 05.06.2021.
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