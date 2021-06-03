Лабораторные работы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1583 просмотра

Задача

Необходимо выполнить от 4 до 7 лабораторных, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП.

Обязательные требования

Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и пр.). Предоставить в срок до 18-00 05.06.2021.

4 года назад
guest_16227172334952
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