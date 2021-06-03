Изменить и упростить программу

Изменить и упростить данную программу https://github.com/evrrn/bachelors_thesis_steganography так, чтобы перестала существовать функция защиты при помощи ключей и пряталось сообщение не из txt файла, а вводилось с клавиатуры.

То есть на выходе просто реализованный метод эхокодирования, при котором выбирается wav файл, вводится строка и сообщение внедряется (для извлечения достаточно только выбрать wav с внедренным сообщением).

Можно также написать выше описанное с ноля, как вам будет проще