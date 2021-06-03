Задача Необходимо выполнить от 4 до 7 лабораторных, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП. Обязательные требования Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и ...
Изменить и упростить программу
Изменить и упростить данную программу https://github.com/evrrn/bachelors_thesis_steganography так, чтобы перестала существовать функция защиты при помощи ключей и пряталось сообщение не из txt файла, а вводилось с клавиатуры.
То есть на выходе просто реализованный метод эхокодирования, при котором выбирается wav файл, вводится строка и сообщение внедряется (для извлечения достаточно только выбрать wav с внедренным сообщением).
Можно также написать выше описанное с ноля, как вам будет проще
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать и отладить программу (задания из табл. 7.1) аппроксимации функции f(x) на интервале [a, b] заданным методом, m – количество точек, в которых известна функция (размер таблицы). Вид функции задан для получения значений таблицы (xi, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Срочно нужен человек для решения задачи в Excel. Задача будет по типу: оптимизация или построение моделей. Решить нужно всего одну, остальные условия обсудим лично. Подобные задачи для примера прикреплю ниже.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
- $70
кратко - php страничка которая берет темплейт, по API выдергивает версии, заставляет проставить версии, вставляет их в темплейт -> сохраняет конфиг, запускает шелл-скрипт/командуЗадание уходит в архив, стал писать самБольшинство php нездоровы, при слове docker впадают ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...Закрыт4 года назад
Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...Закрыт4 года назад
Привет! Есть проект в ВК, отсылающий данные по запросу пользователя в личку. Нужно сделать навык для Маруси без конструктора голосовых приложений Aimylogic. Скилл обращается к нашему сервису и отсылает данные в личку пользователя по его ...Закрыт4 года назад
Куплю способ или софт для внедрение исполняемого JS скрипта в PDF файлПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
Совместная работа над проектом по облачному геймингу. ТЗ - настроить клиентскую и серверную часть, точнее доработать под нужды заказчика. Ресурсы и исходный код открытый. Приветствуется креативность. Возможно продолжительное сотрудничествоЗакрыт4 года назад