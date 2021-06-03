Программа (скрипт) для работы с utorrent и qbittorent

Нужна программа (скрипт) для работы с торрент файлами.

1. Скачивание по rrs в программе qbittorent (в работе с нескорыми rss не указан размер, по этому автоматическое удаление торрентом настраевого значения (5-10Gb)).

2. Нужно чтобы написанная программа не давала скачиваться торрентам в qbittorent (или не допускала с автозагрузке rss торрент большего размера или по достижении нужного колличесва торрентов) при достижении определенного свободного места на жестком диске (примеру 8Gb) и удаляя старые (не актуальные или старые (более 2-3х часов)) торренты.

3. Торрент скачался и автоматически перенеся в Utorrent для раздачи (такая функция есть в qbittorent)

В общем нужно чтобы всегда скачивались свежие торрент файлы с определенных rrs ссылок, не забивая жесткий диск и не привещая колличество и размер.

Стоимость и сроки обсуждаемы