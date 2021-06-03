Программа (скрипт) для работы с utorrent и qbittorent

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1973 просмотра

Нужна программа (скрипт) для работы с торрент файлами.

1. Скачивание по rrs в программе qbittorent (в работе с нескорыми rss не указан размер, по этому автоматическое удаление торрентом настраевого значения (5-10Gb)).

2. Нужно чтобы написанная программа не давала скачиваться торрентам в qbittorent (или не допускала с автозагрузке rss торрент большего размера или по достижении нужного колличесва торрентов) при достижении определенного свободного места на жестком диске (примеру 8Gb) и удаляя старые (не актуальные или старые (более 2-3х часов)) торренты.

3. Торрент скачался и автоматически перенеся в Utorrent для раздачи (такая функция есть в qbittorent)

В общем нужно чтобы всегда скачивались свежие торрент файлы с определенных rrs ссылок, не забивая жесткий диск и не привещая колличество и размер.

Стоимость и сроки обсуждаемы

4 года назад
guest_16227305265306
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Лабораторные работы

    Задача Необходимо выполнить от 4 до 7 лабораторных, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП. Обязательные требования Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить и упростить программу

    Изменить и упростить данную программу https://github.com/evrrn/bachelors_thesis_steganography так, чтобы перестала существовать функция защиты при помощи ключей и пряталось сообщение не из txt файла, а вводилось с клавиатуры. То есть на выходе просто реализованный метод эхокодирования, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интерполяционный многочлен Ньютона C++

    Написать и отладить программу (задания из табл. 7.1) аппроксимации функции f(x) на интервале [a, b] заданным методом, m – количество точек, в которых известна функция (размер таблицы). Вид функции задан для получения значений таблицы (xi, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Решение задачи в Excel

    $2

    Срочно нужен человек для решения задачи в Excel. Задача будет по типу: оптимизация или построение моделей. Решить нужно всего одну, остальные условия обсудим лично. Подобные задачи для примера прикреплю ниже.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Динамическая страница формирования конфига из темплейта и запуска

    $70

    кратко - php страничка которая берет темплейт, по API выдергивает версии, заставляет проставить версии, вставляет их в темплейт -&gt; сохраняет конфиг, запускает шелл-скрипт/командуЗадание уходит в архив, стал писать самБольшинство php нездоровы, при слове docker впадают ...

    DockerPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Задачи по практическим занятиям по ПК для студента 1 курса.

    Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контрольная по ПО для студента 1 курса.

    Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Контрольная работа по ПО для студента 1 курса

    Задание "Организация исходного кода программы"Реализовать три функции для работы со временем: Принимает длительность в минутах и возвращает количество полных часов;Принимает длительность в минутах и возвращает количество минут, не считая полные часы;Принимает длительность в часах и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад