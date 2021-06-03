Сокрытие данных в wav файле при помощи метода сокрытия эха, python

Изменить и упростить данную программу https://github.com/evrrn/bachelors_thesis_steganography так, чтобы перестала существовать функция защиты при помощи ключей и пряталось сообщение не из txt файла, а вводилось с клавиатуры. То есть на выходе просто реализованный метод эхокодирования, ...