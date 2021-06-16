Графическая программа (подобие презентации + тест) на python

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Завершен4 заявки1775 просмотров

Создать программу с 8 кнопками. Две кнопки с выбором DES и AES. И под каждым из алгоритмов, при нажатии меню с выбором нужной кнопки: теория, тест, задания. Показывать правильный ответ после выбора своего варианта в тесте и в конце теста общее количество баллов. 

Информацию для заполнения вышлю завтра

Python
4 года назад
guest_1622469758063
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Kgorbunov-gusev
Константин 
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Escrow
Хорошая работа
Все отлично, хорошо сработались!

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Kgorbunov-gusev
Константин 
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Артём
 
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