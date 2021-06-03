Задача Необходимо выполнить от 4 до 7 лабораторных, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП. Обязательные требования Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и ...
5 задач - 1 курс информ.
1. По введённому номеру месяца определить его название и время года и загрузить соответствующую картинку. Надо использовать два Select Case: один для определения названия месяца, другой – для времени года.
2. В гонках участвовало 17 машин (номера идут по порядку). Каждая вторая машина сошла с дистанции по той ил иной причине. Составьте алгоритм определения их номеров.
3. Выведите на экран в строку все числа первой сотни, оканчивающиеся на пять.
4. Создать проект, который заполняет массив десятью случайными числами и вычисляет их среднее арифметическое.
5. Создать программный проект, который будет выводить на экранную форму текст и графику.
Visual Studio 2017 софт
Прикрепил лаб, для информации.
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