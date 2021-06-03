5 задач - 1 курс информ.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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1. По введённому номеру месяца определить его название и время года и загрузить соответствующую картинку. Надо использовать два Select Case: один для определения названия месяца, другой – для времени года.

2. В гонках участвовало 17 машин (номера идут по порядку). Каждая вторая машина сошла с дистанции по той ил иной причине. Составьте алгоритм определения их номеров.

3. Выведите на экран в строку все числа первой сотни, оканчивающиеся на пять.

4. Создать проект, который заполняет массив десятью случайными числами и вычисляет их среднее арифметическое.

5. Создать программный проект, который будет выводить на экранную форму текст и графику.

Visual Studio 2017 софт

Прикрепил лаб, для информации.

4 года назад
UPC
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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