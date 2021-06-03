Создать упр. программу пр-ва детали в NX CAM или др CAM-системе

Имеются 3D-модели заготовки и детали (скриншот открытой заготовки и детали в NX прикладываю). Я присылаю Вам 3d модели и тех. процесс обработки (тех. процесс простой, токарная и фрезерная обработка, операций немного).

От Вас требуется траетория движения инструмента в CAM-системе (можно и не NX CAM, а то, что Вам удобно), текст УП и получившийся файл CAM.

Режимы резания подбирать не нужно, в результате просто должна работать симуляция CAM в соответствии с тех процессов, который у вас будет.

Стоимость считаю справедливой, работы совсем немного, на полтора часа. Пишите, всё обсудим, готов рассмотреть Ваши предложения.