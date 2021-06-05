Нужно на Python реализовать алгоритмы шифрования и дешифрования табличной маршрутной перестановки для таблицы n * n (n>=5). Алгоритм записи в таблицу: по диагоналям параллельным главной диагонали. Алгоритм считывания из таблицы: По столбцам
Разработка алгоритма калибровки систем координат камеры и трекинга
Проблема
На штативе установлена камера и позиционный трекер (например https://antilatency.com/ ), выдающий значения Location и Rotation трекера в пространстве. При этом нам неизвестны значения Location и Rotation матрицы камеры.
Что требуется
1. Получить значения Location и Rotation матрицы камеры в пространстве (алгоритм калибровки)
2. ОПЦИОНАЛЬНО. Разработать программную оболочку по вводу исходных координат трекера и получения неизвестных координат матрицы
камеры в пространстве (программа калибровки)
Необходимый набор навыков
1. Пространственная геометрия
2. Вычислительная математика
3. Решение систем нелинейных уравнений методом Гауса, Зейделя
Полное техническое задание
Оплата
Договорная, в зависимости от объема выполненных работ
Контакты для связи
· Виктор
· WhatsApp: +7 965 089-54-33
· Telegram: https://t.me/jetman8
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Оно закрашивает слова из массива звездами. Но не работают некоторые формы на сайтах (online.sberbank.ru), когда включено расширение.Закрыт4 года назад
Задача Необходимо выполнить с 2 по 3 лабораторные, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП. Обязательные требования Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и ...Закрыт4 года назад
Привет, Я ищу опытного разработчика C#, должен иметь опыт работы с прокси, Puppeteersharp, автоматической регистрацией, автоматическим входом в систему... У нас уже есть программное обеспечение для бота для голосования, но нам нужно периодически ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад
Лист_1 "ПРИХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер счета; Артикул; Кол-во; Цена за 1 ед. Лист_2 "РАСХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер заказа; Артикул; ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо обеспечить доработку модуля системы. Используется python/django. Используется картографический сервис и интеграция с внешними датчиками. Подробности отправлю в личных сообщениях. Продукт очень актуальный и нужны хорошие навыки программирования.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую, имеется мессенджер discord.com Задача написать для него рассыльщик, регистратор и автоответчик. Подробное описание: https://docs.google.com/document/d/15A6FLvFF3ZQICO3G00FMasVdI609Nafpca8gCjFn97M/edit Интересует работа только через безопасную сделку или демонстрация-оплата . по предоплате ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Имеются 3D-модели заготовки и детали (скриншот открытой заготовки и детали в NX прикладываю). Я присылаю Вам 3d модели и тех. процесс обработки (тех. процесс простой, токарная и фрезерная обработка, операций немного). От Вас ...Закрыт4 года назад
Создать программу с 8 кнопками. Две кнопки с выбором DES и AES. И под каждым из алгоритмов, при нажатии меню с выбором нужной кнопки: теория, тест, задания. Показывать правильный ответ после выбора своего варианта в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад