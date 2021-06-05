Разработка алгоритма калибровки систем координат камеры и трекинга

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1701 просмотр

Проблема

На штативе установлена камера и позиционный трекер (например https://antilatency.com/ ), выдающий значения Location и Rotation трекера в пространстве. При этом нам неизвестны значения Location и Rotation матрицы камеры.

Что требуется

1. Получить значения Location и Rotation матрицы камеры в пространстве (алгоритм калибровки)

2. ОПЦИОНАЛЬНО. Разработать программную оболочку по вводу исходных координат трекера и получения неизвестных координат матрицы

камеры в пространстве (программа калибровки)

Необходимый набор навыков

1. Пространственная геометрия

2. Вычислительная математика

3. Решение систем нелинейных уравнений методом Гауса, Зейделя

Полное техническое задание

По запросу

Оплата

Договорная, в зависимости от объема выполненных работ

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· Виктор

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4 года назад
virtualproduct
Сергей 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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