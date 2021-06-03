Написать МАКРОС в Гугл Таблицу , который будет делать следующее:

Лист_1 "ПРИХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер счета; Артикул; Кол-во; Цена за 1 ед.

Лист_2 "РАСХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер заказа; Артикул; Кол-во.

Лист_3 "ОПЛАТЫ" - вручную вносится следующая информация - Номер Счета; Сумма по Счету.

Лист_4 "СЧЕТА И ОТГРУЗКИ" - МАКРОС производит объединение информации из Лист_1 "ПРИХОД" и Лист_2 "РАСХОД".

Количество товара из Лист_1 "ПРИХОД" суммируется с положительным знаком, Количество товара из Лист_2 "РАСХОД" суммируется с отрицательным знаком.

В итоге получается таблица, содержащая следующую информацию - Артикул; Кол-во (с положительным знаком из Лист_1 "ПРИХОД"); ВСЕ Номера счетов, содержащие данный арт.; Кол-во (с отрицательным знаком из Лист_2 "РАСХОД"); ВСЕ Номера заказов, содержащие данный арт.; Остаток (Сумма первого количества и второго количества).

Строчки, в которых товара больше 0 подсвечиваются желтым цветом, если товара меньше 0 подсвечиваются красным.

Лист_5 "СЧЕТА и ОПЛАТЫ" МАКРОС производит объединение информации из Лист_1 "ПРИХОД" и Лист_3 "ОПЛАТЫ". Итог должен получиться как в таблице. Если Номер Счета (из Лист_1 "ПРИХОД") не находит соответствия Номеру Счета (из Лист_3 "ОПЛАТЫ"), то подсвечивается желтым цветом; если Номер Счета (из Лист_3 "ОПЛАТЫ") не находит соответствия Номеру Счета (из Лист_1 "ПРИХОД"), то подсвечивается красным цветом. Если Номера Счетов совпадают, но не совпадают суммы, то так же подсвечивается красным цветом. Номера счетов, не нашедшие свою пару ранжируются вверху, нашедшие ранжируются ниже по дате занесения инфо в таблицу.

Примечание:

Возвраты от клиентов заносятся вручную в Лист_1 "ПРИХОД" с соответствующим номером заказа (по которому был возврат), кол-вом возвращаемого товара и ценой, данный возврат так же можно отобразить в листе_2 "РАСХОД", путем удаления данной отгрузки.

Возвраты товара поставщику (от которых клиент отказался до получения) заносятся вручную в Лист_2 "РАСХОД"с соответствующим номером возвратной накладной и кол-вом возвращаемого товара.

*В случае, если возврат товара поставщику осуществляется без возвратных документов, а путем перевыставления счета, необходимо заменить в Листе_1 "ПРИХОД" информацию по данному счету на соответствующую (удалить возвращаемую позицию).