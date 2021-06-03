Доработка системы на python

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Закрыт4 заявки1621 просмотр

Необходимо обеспечить доработку модуля системы. 

Используется python/django.

Используется картографический сервис и интеграция с внешними датчиками.

Подробности отправлю в личных сообщениях.

Продукт очень актуальный и нужны хорошие навыки программирования.

DjangoPython
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