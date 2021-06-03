Лабораторные работы

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1444 просмотра

Задача

Необходимо выполнить с 2 по 3 лабораторные, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП.

Обязательные требования

Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и пр.). Предоставить в срок до 18-00 05.06.2021.

Желательно также отправить вордовский файл в котором будет сохранен код программы и ее вывод в ходе выполнения.

    За одну лабораторную 1000р.
4 года назад
guest_16227172334952
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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