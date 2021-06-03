Лабораторные работы

Задача

Необходимо выполнить с 2 по 3 лабораторные, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП.

Обязательные требования

Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и пр.). Предоставить в срок до 18-00 05.06.2021.

Желательно также отправить вордовский файл в котором будет сохранен код программы и ее вывод в ходе выполнения.

За одну лабораторную 1000р.