C# Developer - Vote Bot / Auto Login - Puppeteersharp

Привет,

Я ищу опытного разработчика C#, должен иметь опыт работы с прокси, Puppeteersharp, автоматической регистрацией, автоматическим входом в систему...

У нас уже есть программное обеспечение для бота для голосования, но нам нужно периодически обновлять/обновлять + добавлять в него дополнения.

Мы ищем долгосрочного сотрудничества.