Починить расширение для Chrome на JS

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Закрытнет заявок1402 просмотра

Оно закрашивает слова из массива звездами. Но не работают некоторые формы на сайтах (online.sberbank.ru), когда включено расширение.

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4 года назад
kstein
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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