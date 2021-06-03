Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси" Бот по вызову такси Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт . Далее в правом нижнем углу ...
Починить расширение для Chrome на JS
Оно закрашивает слова из массива звездами. Но не работают некоторые формы на сайтах (online.sberbank.ru), когда включено расширение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 года назад
Задача Необходимо выполнить с 2 по 3 лабораторные, указанных в файле с заданиями. Написать программы можно на любом функциональном ЯП. Обязательные требования Необходимо предоставить архив с программами (исполняющие файлы, сам код и ...Закрыт4 года назад
Привет, Я ищу опытного разработчика C#, должен иметь опыт работы с прокси, Puppeteersharp, автоматической регистрацией, автоматическим входом в систему... У нас уже есть программное обеспечение для бота для голосования, но нам нужно периодически ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад
Лист_1 "ПРИХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер счета; Артикул; Кол-во; Цена за 1 ед. Лист_2 "РАСХОД" - вручную вносится следующая информация по товару - Номер заказа; Артикул; ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо обеспечить доработку модуля системы. Используется python/django. Используется картографический сервис и интеграция с внешними датчиками. Подробности отправлю в личных сообщениях. Продукт очень актуальный и нужны хорошие навыки программирования.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую, имеется мессенджер discord.com Задача написать для него рассыльщик, регистратор и автоответчик. Подробное описание: https://docs.google.com/document/d/15A6FLvFF3ZQICO3G00FMasVdI609Nafpca8gCjFn97M/edit Интересует работа только через безопасную сделку или демонстрация-оплата . по предоплате ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Имеются 3D-модели заготовки и детали (скриншот открытой заготовки и детали в NX прикладываю). Я присылаю Вам 3d модели и тех. процесс обработки (тех. процесс простой, токарная и фрезерная обработка, операций немного). От Вас ...Закрыт4 года назад
Создать программу с 8 кнопками. Две кнопки с выбором DES и AES. И под каждым из алгоритмов, при нажатии меню с выбором нужной кнопки: теория, тест, задания. Показывать правильный ответ после выбора своего варианта в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
1. По введённому номеру месяца определить его название и время года и загрузить соответствующую картинку. Надо использовать два Select Case: один для определения названия месяца, другой – для времени года. 2. В гонках участвовало ...Закрыт4 года назад