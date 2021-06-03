Создание программы для парсинга сайтов

К сожалению как часто бывает первый успешный опыт сотрудничества не значит что и дальше оно будет таким же. Хотя и по первому проекту не все было гладко со сроками, тут оказалось все печальнее - снова с самого начала сроки стали затягиваться, обратная связь оставляла желать лучшего и конкретных результатов не было, хотя исполнитель постоянно обещао чтобы не волновались все будет сделано - в итоге вместо конечного результата в дедлайн исполнитель перестал выходить на связи и вместо этого решил удалить всю переписку в телеграм и игнорировать нас, хотя ему были переведены деньги авансом больше 5 тыс. руб. и которые он не собирается возвращать как мы поняли. Историю переписки из телеграма мы заранее сохранили всю (уже по опыту страхуясь что такое может быть) и будем завтра писать заявлению в полицию на этого товарища. Кстати ему 16 лет и он учится в школе к сведению тоже, сообщим об этом администрации веблансера пусть проверят его личность тоже. Поэтому не рекомендую никому связываться с этим мошенником.