Перенести сайт на ocstore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки817 просмотров

Необходимо перенести сайт https://clck.ru/VZ9wy на ocstore 2.3, с частичным сохранением дизайна + настроить синхронизацию со складом (файл csv готов) Модули, которые понадобятся: simplechekout, anycsv pro, megamenu, seotag generator, ocfilter, newsblog, отзывы о магазине, faq, callback, заказ в 1 клик, custom tabs, geo ip pro, сдэк, почта россии, filter it

ocStore
4 года назад
alextwix
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
$600
46 дней
Escrow
Отличный специалист, спасибо за реализацию сложного проекта!
Проект был сложный, но Саша все четко расписал по тех. заданию, человек знает что хочет! Продолжаем сотрудничать! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
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19 часов назад
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4 года назад