Сайт на wordpress Нужно увеличить скорость загрузки
Перенести сайт на ocstore 2.3
Необходимо перенести сайт https://clck.ru/VZ9wy на ocstore 2.3, с частичным сохранением дизайна + настроить синхронизацию со складом (файл csv готов) Модули, которые понадобятся: simplechekout, anycsv pro, megamenu, seotag generator, ocfilter, newsblog, отзывы о магазине, faq, callback, заказ в 1 клик, custom tabs, geo ip pro, сдэк, почта россии, filter it
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