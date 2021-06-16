Нужен специалист по WP. Есть много задач по сайту на wordpress, все задачи не сложные в осовном по верстке, работаем по пост оплате, либо оплата по частям, то есть вы выполняете несколько заданий из ТЗ, мы проверяем и сразу Вам оплачиваем, оплата на карту. ТЗ по запросу.