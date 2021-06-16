На сайте под управлением wordpress используем много циклов вывода постов WP_Query по рубрикам, по произвольным полям (http://prntscr.com/15ifxyr) на сайте почти 29 000 постов. При этом запросы к базе очень медленные http://prntscr.com/15ig0qv ...
Нужен специалист по WP
Нужен специалист по WP. Есть много задач по сайту на wordpress, все задачи не сложные в осовном по верстке, работаем по пост оплате, либо оплата по частям, то есть вы выполняете несколько заданий из ТЗ, мы проверяем и сразу Вам оплачиваем, оплата на карту. ТЗ по запросу.
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