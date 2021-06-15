Изменение блока комментариев на сайте в соответствии с макетом

Необходимо изменить блок комментариев в соответствии с подготовленными макетами в Figma.

Какой функционал, помимо верстки необходимо добавить:

- Соц. сеть - ACF поле (выпадающий список) - будет задаваться администратором для отображения каждого комментария, ни с чем вязать не нужно.

- Город - ACF поле (текст бокс) - будет задаваться администратором для отображения в каждом комментарии.

- Добавляем фичу - метка "Позитивный\Негативный", задается для каждого отдельного комментария из админки (чекбокс ACF)

- Добавляем фичу - метка "Проверенный\На проверке", задается для каждого отдельного комментария из админки (чекбокс ACF)

- Дата - ACF поле (дата) - также задается администратором для отображения в каждом комментарии.