Перенести саит на Shopify

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Есть задача для специалиста с опытом работы в Shopihy. Нужно перенести(copy) сайт на платформу Shopihy и адаптировать его там. Аккаунт в шопифай есть, данный сайт будет размещен на поддомене предварительно на этом boxy.lsbeauty.ph/

Вот сайт www.boxycharm.com/

Админка у сайтов одна будет общая, то есть заказывают товар здесь, на этом поддомене и всё летит в единую админку шопифай.

сайт донор(https://www.boxycharm.com/)

Сейчас мы решили, совмещать админки будет очень долго и муторно. Поэтому админка у этого проекта будет отдельная от основного сайта но также всё на шопифай.

Также после оплаты заказа, там должен появляться опросник «Какие цветом глаза, брови, губы и тд», нам необходимос делать также один в один, язык также английский.

Вот видео: https://youtu.be/9nmIRipK0WQ

Какая будет стоимость работ под ключ, чтобы был такой же проект как этот https://www.boxycharm.com, только на шопифай?

Могу скинуть логин и пароль от аккаунта, где можно посмотреть админку.

Shopify
4 года назад
Able2Know
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