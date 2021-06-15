Приветствую. Есть сайт https://diabaz74.ru/, написан на HostCMS. Нужно добавить возможность в категориях с гранитными памятниками https://prnt.sc/15grqkw редактировать параметры блока «Скидки и предложения» https://prnt.sc/15gru1q сразу для всех страниц товаров данных категорий (в данное время изменения в ...
Перенести саит на Shopify
Есть задача для специалиста с опытом работы в Shopihy. Нужно перенести(copy) сайт на платформу Shopihy и адаптировать его там. Аккаунт в шопифай есть, данный сайт будет размещен на поддомене предварительно на этом boxy.lsbeauty.ph/
Вот сайт www.boxycharm.com/
Админка у сайтов одна будет общая, то есть заказывают товар здесь, на этом поддомене и всё летит в единую админку шопифай.
сайт донор(https://www.boxycharm.com/)
Сейчас мы решили, совмещать админки будет очень долго и муторно. Поэтому админка у этого проекта будет отдельная от основного сайта но также всё на шопифай.
Также после оплаты заказа, там должен появляться опросник «Какие цветом глаза, брови, губы и тд», нам необходимос делать также один в один, язык также английский.
Вот видео: https://youtu.be/9nmIRipK0WQ
Какая будет стоимость работ под ключ, чтобы был такой же проект как этот https://www.boxycharm.com, только на шопифай?
Могу скинуть логин и пароль от аккаунта, где можно посмотреть админку.
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