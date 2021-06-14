Куплен шаблон и уже установлен на wordpress. Необходимо поменять местами блоки, добавить контент, местами произвести небольшие доработки в некоторых блоках и поработать с формой для отправки данных на емеил. Более подробно в ТЗ.
Взломан сайт на опенкарте 23
Откатываем бэкап, но потом ломают опять. Нужно найти уязвимость и предпринять меры.
Кто может помочь отпишите. CMS opencart 2.3
Заявки фрилансеров
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