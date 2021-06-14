Взломан сайт на опенкарте 23

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1207 просмотров

Откатываем бэкап, но потом ломают опять. Нужно найти уязвимость и предпринять меры.

Кто может помочь отпишите. CMS opencart 2.3 

Opencart
4 года назад
Alexandr177
Александр 
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Заявки фрилансеров

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