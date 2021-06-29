Доработки в шаблоне на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки1651 просмотр

Куплен шаблон и уже установлен на wordpress. Необходимо поменять местами блоки, добавить контент, местами произвести небольшие доработки в некоторых блоках и поработать с формой для отправки данных на емеил. Более подробно в ТЗ.

WordPress
4 года назад
Stickers
Дмитрий 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад
$42
9 дней
Escrow
Заказ был выполнен не полностью, но о сотрудничестве не жалею.
Сотрудничество состоялось. Оплата сделана. Приятен в общении. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Сергей
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
4 года назад