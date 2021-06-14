Создать небольшой сайт. WP+Betheme

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Закрыт10 заявок1950 просмотров

Есть развернутый WP, на нем Behteme. На нем крутится сайт - делался для технических нужд.

Пришла пора сделать нормально.

Нужен дизайн и натянуть на WP. рассмотрю альтернативные варианты CMS.

В дальнейшем планируется рекламный бюджет небольшой - соответсвенно подготовить сайт для этого.

www.t-bag.ru

WordPress
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