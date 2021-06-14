Собрать лендинг на Wordpress

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Закрыт18 заявок2088 просмотров

Коллеги приветствую. Необходимо собрать ленд на wordpress, адаптировать экраны для mobile. 

Вот дизайн:

https://www.figma.com/file/KfzVWb5KzIO1vKQblwTnEX/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-Copy?node-id=25%3A2

Жду ваши предложения. 

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