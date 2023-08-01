alexSeven

Алексей alexSeven

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Напишите мне в Whatsapp +79613219001

Итог работы: сайт будет адаптирован под разные устройства и лояльный к своим пользователям.

Работаю в WordPress с билдером Elementor.

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

Whatsapp - https://api.whatsapp.com/send?phone=79613219001

Telegram - https://t.me/alexSeven77

Пишите, буду рад сотрудничеству.

WordPress
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$250
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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