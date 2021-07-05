Веб-дизайнер
Всем привет!
Я клевый парень😎, занимаюсь веб-дизайном, бывает программирую на PHP и Python.
Занимаю рабочее время следующими навыками:
- ✔ Создание сайтов; Доработка и настройка сайтов;
- ✔ Создание копий сайтов;
- ✔ Создание сайтов под ключ;
- ✔ Установка необходимого функционала;
- ✔ Разработка и редактирование тем и шаблонов;
- ✔ Натяжка HTML шаблонов на CMS;
- ✔ HTML-верстка;
- ✔ Обширное знание CMS (WordPress, Bitrix, Opencart, Tilda и др.);
Связаться со мной можно тут, или в Telegramm - @samov98.
Онлайн каждый день с 8:00 до 23:00, буду рад принять участие в Вашем проекте!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
HTMLTildaWordPress
Всё было сделано на 5*! Работы получилось несколько больше, чем ожидалось, но Игорь все выполнил быстро, в срок, качественно. Однозначно мой аутсорс на будущее ;-) Рекомендую!
Ответный отзыв
Деннис - отличный заказчик! Четкое ТЗ, понимание этапов работы, приятное общение, оплата своевременная и щедрая! Обязательно будем сотрудничать в будущем!)
$500
10 баллов
4 года назад
WordPress
Все отлично и вовремя
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик, и хороший человек! Возникли трудности со сроком сдачи проекта, но Антона это не смутило. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.