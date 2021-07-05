muzjcoy

Игорь muzjcoy

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер

Всем привет!

Я клевый парень

😎, занимаюсь веб-дизайном, бывает программирую на PHP и Python.

Занимаю рабочее время следующими навыками:

  • Создание сайтов; Доработка и настройка сайтов;
  • Создание копий сайтов;
  • Создание сайтов под ключ;
  • Установка необходимого функционала;
  • Разработка и редактирование тем и шаблонов;
  • Натяжка HTML шаблонов на CMS;
  • HTML-верстка;
  • Обширное знание CMS (WordPress, Bitrix, Opencart, Tilda и др.);

Связаться со мной можно тут, или в Telegramm - @samov98.

Онлайн каждый день с 8:00 до 23:00, буду рад принять участие в Вашем проекте!

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Отзывы заказчиков

freshcom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Создание одностраничного сайта. Можно шаблон.
HTMLTildaWordPress
Всё было сделано на 5*! Работы получилось несколько больше, чем ожидалось, но Игорь все выполнил быстро, в срок, качественно. Однозначно мой аутсорс на будущее ;-) Рекомендую!
Деннис - отличный заказчик! Четкое ТЗ, понимание этапов работы, приятное общение, оплата своевременная и щедрая! Обязательно будем сотрудничать в будущем!)
Ответный отзыв
idesav
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Подружить с вордпресс
WordPress
Все отлично и вовремя
Антон отличный заказчик, и хороший человек! Возникли трудности со сроком сдачи проекта, но Антона это не смутило. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв