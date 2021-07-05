Веб-дизайнер

Всем привет!

Я клевый парень

Занимаю рабочее время следующими навыками:

✔ Создание сайтов; Доработка и настройка сайтов;

✔ Создание копий сайтов;

✔ Создание сайтов под ключ;

✔ Установка необходимого функционала;

✔ Разработка и редактирование тем и шаблонов;

✔ Натяжка HTML шаблонов на CMS;

✔ HTML-верстка;

✔ Обширное знание CMS (WordPress, Bitrix, Opencart, Tilda и др.);

Связаться со мной можно тут, или в Telegramm - @samov98.

Онлайн каждый день с 8:00 до 23:00, буду рад принять участие в Вашем проекте!