Требуется разработать дизайн презентации с акцентом на выбор изображений и гифок. Включите текст для слайдов, приведенный в задании. Обязательное условие — выполнение тестового задания. Обсуждение стоимости услуг возможно.
Создание презентаций для IT-компании.
Приветствую, господа!
Необходимо создать презентацию, с выдерживанием стиля сайта компании, интересным подходом, и не устаревающим долгое время дизайном.
Более подробную информацию вышлю исполнителю. Ожидаю ваши предложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать презентацию, ориентируясь на предоставленный источник. Текстовки будут даны. Возможна работа в любой программе для создания презентаций.Презентации43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо записать видео длительностью 3-5 минут с заранее подготовленным текстом. Язык записи - русский или английский. Убедитесь, что видео соответствует указанной длительности и языковым требованиям.Презентации20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо найти около 50 подходящих референсов для фото и видео съемки фэшн-коллекции на фоне гор с черной лошадью. Съемка должна соответствовать осенней атмосфере и погоде. Приложен пример ожидаемого результата.Презентации9 заявокЗакрыт3 года назад
Инвестиционная компания SAGIDIS Limited ищет партнера для проведения конференции в Москве, посвященной цифровым продуктам и возможностям заработка в сфере НФТ. Идея направлена на активных людей, желающих развиваться и получать стабильный доход через криптовалюты. Презентации на конференции помогут ознакомиться с новым продуктом и его преимуществами.Презентациинет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо разработать презентацию для продукции фирмы, используя предоставленные фото и информацию. Ожидается красивый и привлекательный дизайн, который подчеркнет преимущества товара.Презентации85 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести редизайн уже имеющейся презентации. Основная задача заключается в обновлении дизайна, улучшении визуального восприятия и создании более привлекательного оформления. Ожидается профессиональный подход к работе и внимание к деталям.Презентации44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо переделать презентацию, улучшив ее читаемость и визуальное восприятие. Применить яркую цветовую схему и асимметричные формы. В файле имеются комментарии по изменениям. Дополнительные комментарии будут предоставлены исполнителю.Презентации27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простую презентацию из 5 слайдов на тему сезонных новинок из магазина эко-продуктов. Важно, чтобы текст был ясным и информативным. Ссылка с текстом для презентации предоставлена.Презентации53 заявкиЗакрыт3 года назад