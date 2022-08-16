Создание презентаций для IT-компании.

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Закрыт16 заявок476 просмотров

Приветствую, господа!

Необходимо создать презентацию, с выдерживанием стиля сайта компании, интересным подходом, и не устаревающим долгое время дизайном.

Более подробную информацию вышлю исполнителю. Ожидаю ваши предложения.

3 года назад
muzjcoy
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