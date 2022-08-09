Необходимо записать видео длительностью 3-5 минут с заранее подготовленным текстом. Язык записи - русский или английский. Убедитесь, что видео соответствует указанной длительности и языковым требованиям.
Сделать презентацию по образцу
Здравствуйте, нужно сделать презентацию. Есть источник, на который ориентироваться. Текстовки дадим.
Делать без разницы в какой программе.
Заявки фрилансеров
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