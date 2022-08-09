Сделать презентацию по образцу

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Закрыт43 заявки803 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать презентацию. Есть источник, на который ориентироваться. Текстовки дадим.

Делать без разницы в какой программе.

3 года назад
senutaka
Виталий 
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