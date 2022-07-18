Необходимо оформить текст в презентацию объемом 6-10 листов, акцентируя внимание на преимуществах предлагаемых услуг. Формат может быть журнальной версткой или другим подходящим вариантом. Презентация будет распечатана и передана в руки. Текст предоставлен на английском языке.