Требуется записать видео отзыв на английском языке длительностью 30-60 секунд. В отзыве следует рассказать о покупке автомобиля в США. Оплата варьируется от 10$ до 20$ в зависимости от длительности и качества выполнения задания. Видео нужно загрузить на Гугл Диск или отправить файлом. Доплата возможна за запись на фоне или в автомобиле.