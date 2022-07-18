Требуется оценить и откорректировать презентацию для грантового конкурса 'Старт-1'. Основное внимание следует уделить улучшению дизайна и содержания, чтобы презентация соответствовала требованиям конкурса.
Нужно сделать грамотную презентацию компании
Надо визуально улучшить эту презентацию, и предать единую стилистику.
Заявки фрилансеров
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