Презентацию для бизнеса

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Закрыт37 заявок636 просмотров

Дано: есть ворд, а также примеры корпоративной презентации. Надо: оформить ее в красивые слайды с блок-схемами и т.п. Все в PowerPoint. Бюджет обсуждаем, нужно оперативно. 

PowerPoint
3 года назад
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