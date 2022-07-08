Оформить презентацию для выступления спикера

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Закрыт11 заявок420 просмотров

Презу пишу, планируется около 40 слайдов. Необходимо будет ее задизайнить в нужных цветах, добавить инфографики по возможности,  причесать в общем)

Будет готова преза  к 17:00 09.07 Выполнить нужно будет к 11:00 10.07

3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
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