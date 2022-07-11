Требуется разработка стильной презентации в формате PDF, состоящей из 12 слайдов. Срок выполнения - до утра вторника следующей недели. Опыт работы с подобными проектами обязателен. Примеры предыдущих работ приветствуются. Необходима доступность на связи не менее 6 часов в сутки.
Дизайн презентации, 6 слайдов
Описание слайдов по ссылке https://docs.google.com/document/d/14i_qmxZ3hSnQJ-YTNelC7o2g8geJBegjU6UENgfGPt0/edit Нужно успеть до 12.07, бюджет 6000 руб.
Заявки фрилансеров
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