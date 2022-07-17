Оценить презентацию для грантового конкурса "Старт-1".

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Закрыт5 заявок500 просмотров

Оценить презентацию для грантового конкурса "Старт-1". Откорректировать дизайн и содержание.

Вот ссылка на задание

https://shrlink.top/K01MdW6gurNtlb

3 года назад
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