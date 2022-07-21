Сделать презентацию - 5 слайдов

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Закрыт53 заявки1223 просмотра

Нужна мега простая презентация, состоящая из 5 слайдов

Тематика - сезонные новинки из магазина эко продуктов.

Текст для презентации по ссылке https://shrlink.top/NjJSa5DgGO

3 года назад
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