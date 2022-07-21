Требуется разработка стильной презентации в формате PDF, состоящей из 12 слайдов. Срок выполнения - до утра вторника следующей недели. Опыт работы с подобными проектами обязателен. Примеры предыдущих работ приветствуются. Необходима доступность на связи не менее 6 часов в сутки.